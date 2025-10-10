Olimpiyatlarda madalya alan en genç sporcu olarak tarihe geçen Fenerbahçeli Atagün Yalçınkaya, sarı lacivertlilerin boks şubesinin yeni sorumlusu oldu.

Başkan Sadettin Saran ve Bokstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun ile bir araya gelen Atagün Yalçınkaya, ilk boks müsabakasında giydiği eldiveni Sadettin Saran'a takdim etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya'ya görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Boks Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.