Almanya-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi

Almanya ile ABD, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. Hata yapmak istemeyen iki takım, Japonya'nın Chiba şehrinde oynanacak kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Almanya-ABD maçı saati ve canlı yayın kanalı, voleybolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Peki, Almanya-ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?