2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçında Almanya ile ABD ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Chiba şehrinde iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, voleybolseverler Almanya-ABD maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya-ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALMANYA-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde oynanacak Almanya-ABD maçı 19 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Japonya'nın Chiba şehrinde oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN