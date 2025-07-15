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Trabzonspor ile Eyüpspor arasında flaş takas Trabzonspor ile Eyüpspor arasında flaş takas 16:07
Bissouma'nın talipleri artıyor! Bissouma'nın talipleri artıyor! 15:36
F.Bahçe'nin yeni transferleri antrenmana çıktı! F.Bahçe'nin yeni transferleri antrenmana çıktı! 14:24
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! O isme takım aranıyor F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! O isme takım aranıyor 14:14
G.Saray'dan ses getirecek transfer! Herkes ters köşe oldu G.Saray'dan ses getirecek transfer! Herkes ters köşe oldu 13:55
F.Bahçe'den Alexis Sanchez'e teklif! F.Bahçe'den Alexis Sanchez'e teklif! 13:50
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Orkun Kökçü ilk idmanına çıktı! Orkun Kökçü ilk idmanına çıktı! 13:43
Trabzonspor'un Erzurum kampı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Erzurum kampı kadrosu açıklandı! 12:33
Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu 11:41
Trabzonspor'dan Souttar hamlesi! Trabzonspor'dan Souttar hamlesi! 11:32
Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! İşte Kartal'ın sürpriz hedefi Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! İşte Kartal'ın sürpriz hedefi 11:17
İşte Osimhen'in G.Saray'a imza atma yüzdesi! İşte Osimhen'in G.Saray'a imza atma yüzdesi! 11:02
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