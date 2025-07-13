A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Japonya'da mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-20 Temmuz tarihlerinde Kanto kentinde oynanacak 3. Hafta maçlarında milliler, ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin'le karşılaşacak.

Filenin Efeleri'nin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

16 Temmuz Çarşamba:

09.30 Türkiye-ABD

17 Temmuz Perşembe:

09.30 Türkiye-Almanya

19 Temmuz Cumartesi:

09.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz Pazar:

05.00 Arjantin-Türkiye

KADRO

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Adis Lagumdzija

Smaçörler: Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Ahmet Tümer, Mert Matic, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu