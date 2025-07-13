Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-20 Temmuz tarihlerinde Kanto kentinde oynanacak 3. Hafta maçlarında milliler, ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin'le karşılaşacak.
Filenin Efeleri'nin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
16 Temmuz Çarşamba:
09.30 Türkiye-ABD
17 Temmuz Perşembe:
09.30 Türkiye-Almanya
19 Temmuz Cumartesi:
09.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz Pazar:
05.00 Arjantin-Türkiye
KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Adis Lagumdzija
Smaçörler: Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Ahmet Tümer, Mert Matic, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu