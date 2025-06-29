Fransa 3-0 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor. Filenin Efeleri, son olarak Fransa ile kritik maçta karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 16:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2025- 17:07