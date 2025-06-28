2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Ukrayna karşısında 3-0 kaybederek VNL'in Bulgaristan ayağında galibiyet göremeyen Filenin Efeleri, turnuvada oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Voleybolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında oynanacak Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Filenin Efeleri'nin oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE