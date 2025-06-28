Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ederken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız için kritik bir sınav daha yaklaşıyor. Bulgaristan etabındaki ikinci maçında Ukrayna’ya 3-0 mağlup olan millilerimiz, VNL’deki kötü gidişata artık dur demek istiyor. Beş maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Türkiye, Bulgaristan karşısında yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2025- 11:10