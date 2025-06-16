TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'dan Formula 1 sözleri!

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED’e geçti" dedi. Üçlertoprağı ayrıca Formula 1 hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED'e geçti" dedi. Üçlertoprağı ayrıca "İstanbul'un ve ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak bütün organizasyonlara talip olacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Formula 1'in en kısa sürede ülkemize dönmesini amaçlıyoruz. 2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil.

2026 takviminde yokuz ama FIA ile görüşmeler sürüyor. Gelecek yıl takvimi için Madrid GP'sinin durumunu yakından takip ediyoruz. İstanbul Park'ın uzun yıllar Formula 1 takviminde kalmasını planlayan bir teklifle gittik."