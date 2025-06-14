Voleybol Milletler Ligi 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu ve 2. maçında da mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Erkekler Voleybol Milletler Ligi ilk etap üçüncü maçında dünya bir numarası Polonya'ya 3-0 yenildi.

Rakibine 26-28, 23-25 ve 21-25 setlerle kaybeden Filenin Efeleri, üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve henüz puanla tanışamadı.