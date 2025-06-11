SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi

Filenin Efeleri sezonun ilk resmi maçına Milletler Ligi'nde çıkıyor. Sırbistan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, geçen sene erken veda ettiği VNL'de bu yıl sonuna kadar götürmeye kararlı. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Çin'in Şian şehrinde Sırbistan ile mücadele edecek olan Filenin Efeleri, galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. 18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye voleybol maçı 11 Haziran Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

TRT SPOR YILDIZ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran 2025: TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran 2025: TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran 2025: TSİ 14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran 2025: TSİ 10.00 Çin-Türkiye