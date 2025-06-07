Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Milli takım kadrosunda yer alan isimler ve ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı da şu şekilde

11 Haziran Çarşamba:

TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran Cuma:

TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran Cumartesi:

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran Pazar:

TSİ 10.00 Çin-Türkiye