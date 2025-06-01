Filenin Efeleri, Slovenya'yı mağlup etti

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 4 set üzerinden oynanan müsabakada Türkiye, konuk ettiği Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 4 set üzerinden oynanan müsabakada Türkiye, konuk ettiği Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ilk seti Türkiye, 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Slovenya karşısında baskın oynayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü bölümünde de etkili olan Türkiye, seti 25-19 kazandı ve durumu 3-0 yaptı.

Dördüncü sette Slovenya'nın 25-23 galip gelmesiyle ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya ile ikinci hazırlık maçını yarın saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Türkiye: Kaan Gürbüz, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Tümer, Mert Matic, Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler, Beytullah Hatipoğlu, Ertuğrul Gazi Metin, Hilmi Şahin)

Slovenya: Stern, Stalekar, Urnaut, Mozic, Planinsic, Krzic (Okroglic, Mujanovic, Vincic, Stern, Marovt, Bracko, Fink)

Setler: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

Süre: 110 dakika (34, 26, 25, 25)