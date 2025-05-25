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G.Saray'dan hücuma sürpriz hamle! G.Saray'dan hücuma sürpriz hamle! 15:18
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 14:44
Trabzonspor'un genç kalecisi ameliyat edildi Trabzonspor'un genç kalecisi ameliyat edildi 14:13
Fenerbahçe Beko-Monaco maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Monaco maçı bilgileri 14:06
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Trabzonspor-Samsunspor maçı detayları Trabzonspor-Samsunspor maçı detayları 13:04
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Trabzonspor'un istediği rakam belli oldu! Trabzonspor'un istediği rakam belli oldu! 12:44
Beşiktaş-Rizespor maçı bilgileri Beşiktaş-Rizespor maçı bilgileri 12:21
Trabzonspor maçına Belçikalı VAR! Trabzonspor maçına Belçikalı VAR! 12:08
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