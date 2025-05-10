Pendik'in 15'inci spor kompleksi olan ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yaşatılacağı 'Mattia Ahmet Spor Kompleksi' açılışı, Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Ahmet Cin ve anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayan Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yas sürecine giremeden, bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hala ayakta durmaya çalışıyorum" dedi.

Pendik Belediyesi, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını Ahmet Yesevi Mahallesi'nde inşa ettiği spor kompleksine verdi. Kompleks için Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ev sahipliğinde açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi de katıldı.

"AHMET TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ BİRLEŞTİRMEYİ BECEREBİLEN MESAJLAR VERDİ"

Törende konuşma yapan Başkan Ahmet Cin, "Bugün burada Pendik Belediyesi'nin yapmış olduğu birçok yatırımı konuşabiliriz ama bunların hepsinin bu psikolojinin altında zayıf kalacağı inancındayım. O yüzden bunlara hiç değinmeden kısaca konuşma yapacağım. Bu tesisimiz uzun zamandan beri yarım kalan bir tesisimizdi. Ama bu tesisi yaptık ve bitirdik. 15'inci spor kompleksimiz oldu. Ve Ahmet de inşallah yakın zamanda 15 yaşına girmiş olacak. Bizim dönemimizin de 5'inci spor tesisimizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu tesisimiz 5-6 ay önce bitmişti isim vermek istiyorduk. Daha önce açmış olduğumuz spor komplekslerimizde hep sporcularımızın ismini ve benzeri kişilerin ismini yaşatmaya çalıştık. Tesisimiz bittiğinde ve isim arayışında olduğumuzda bu elim hadiseyi hep beraber yaşadık. Yasemin Hanım bizi ziyarete geldiğinde bunları konuşurken, bu tesise Ahmet'in ismini verelim diye karar kıldık. Ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi bir kez daha görüyoruz. Ahmet yaşı küçük ama o kadar olgun mesajlar verdi ki bize, neredeyse toplumun tüm kesimlerine hitap eden, tüm kesimlerini birleştirmeyi becerebilen bir mesaj vererek aslında şehit olmuş oldu" dedi.

"BİR AHMET GİTTİ, DİĞER AHMETLER GİTMESİN DİYE BÜYÜK BİR MÜCADELE İLE KARŞI KARŞIYA KALMAK ZORUNDA KALDIM"

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Söyleyebilecek bir şeyim yok çünkü yas sürecine giremeden, bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hala daha ayakta durmaya çalışıyorum. Güzel bir kavuşma olacak buna inanıyorum. Allah'a inanıyorum, Ahmet'e inanıyorum. Bakanımıza ve başkanımıza çok teşekkür ederim, her şey çok güzel olmuş, inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

"AHMET'İN TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK BİR TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLACAĞINA İNANIYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Tuba Durgut, "Ahmet konusu açılınca genelde gözyaşlarına boğulan bir insanım. Ahmet'in annesinin çok güzel ifade ettiği gibi dünyaya bir misyonla gönderilmiş bir ruh. Ben bunu onu tanıdıkça annesinden dinledikçe çok hissettim ve Ahmet'in bir sembol çocuk olarak, tıpkı Filistin'deki Gazze'deki sembol çocuklar gibi, onlar nasıl Gazze'de barışa ve özgürlüğe öncü olacaksa Ahmet'in de Türkiye'de çok büyük bir toplumsal dönüşüme öncü olacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Ahmet evladımızın tüm Türkiye'nin evladı olduğunu ve hepimizin onu tanıdıktan sonra hepimizin yüreğinden bir parçanın koptuğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında Ahmet tüm çocuklar adına şehit hükmündedir. Şehadet şerbetine kavuşmuştur" şeklinde konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, "Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, bana göre toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Mattia Ahmet'in ismi bu tesiste yaşayacak olsa da evladımızın ismi gerçekten 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi. Bu süreci hep beraber yaşadık. Kaybettikten sonra Ahmet'i tanıdıkça Ahmet'in yaşam sürecinde yaptıklarını gördükçe entelektüel, karizmatik, cesur, yetenekli bir genç olduğunu, iyi yetiştirilmiş bir genç olduğunu hepimiz fark ettik. Babasıyla konuşurken öğrendiğimiz kadarıyla Ahmet, Malta'daki bir gösteride Filistin için tavrını koyabilen cesur bir yürek. Bunlar güzel özellikler. Aile içindeki diyalogları da görüyoruz. Özellikle toplumsal olarak anne ve babaların yapması gereken önemli konulardan bir tanesine de işaret ediyor. Ben de 4 çocuk yetiştirmiş bir baba olarak en önemli özelliklerden bir tanesini ailelerin çocuklarının yaşam süreçleri içerisinde onlarla konuşmaları olduğuna inanıyorum. Sevgi bedava. Burada şunu görüyoruz ki bu aile sevgi dolu bir yumak oluşturmuş. Anne, baba, anneanne ve çevresindekilerle olan diyaloglara baktığımızda bize bir ışık yakıyor, bir iyilik ışığı yakan güzel bir örnek olarak gösterebiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Ahmet Cin ve Minguzzi ailesi tesisin içerisini beraber gezdiler.

"TOPLUMUMUZDA BİR İYİLİK ATEŞİ YAKILDI"

Tesisin içerisinde basına açıklama yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "Ahmet kardeşimizi 85 milyon olarak iyi tanıdık. Öylesine cesur bir gencimizin hayatını kaybetmesi bizleri gerçekten derinden üzdü. Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Hayat dolu bir gencimizin hayattan koparılması bütün toplumu üzmüştür. Ama Ahmet gerçekten gençlere model olabilecek bir delikanlı, yakışıklı cesur sporu ve müziği seven, sanatla iç içe hayat dolu, özgüveni yüksek bir gencimiz. Onun hatırasının yaşatılması gerçekten çok önemli. Biz de süreçleri takip ediyoruz, bugün aile ile beraber açılışta birlikteyiz. Toplumumuzda bir hassasiyet oluştu bu konuda, bir iyilik ateşi yakıldı. Gencimizin yaşamını yitirmesi insanları etkiledi. Mattia Ahmet hayat dolu enerji dolu cesur yürekli bir gen. Biz aileye sabır diliyoruz. Onların mücadelesinde yanlarında olacağız. Bu süreç toplumumuzun yakından takip ettiği bir konu. Ama biz işin iyilik yönüne, topluma sağlayacağı katkılara bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Yesevi Mahallesi Muhatap Sokak'ta yapılan Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi'nde fitness ve basketbol salonları, idari ofisler, revir, giyinme odaları, mescit ve çok amaçlı salonlar bulunuyor. Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi Pendik Belediyesi'nin inşa ettiği 15'inci spor kompleksi oldu.