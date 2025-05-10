İtalya Bisiklet Turu 2025 ikinci etabıyla Arnavutluk'ta devam etti

İtalya Bisiklet Turu 2025 ikinci etabıyla Arnavutluk'ta devam etti

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından, bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) ikinci etabı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam etti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2025- 19:37