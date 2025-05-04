Son dakika spor haberleri: 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Hollandalı Wout Poels kazandı. Son etapta ise Matteo Malucelli birinci oldu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap olan Çeşme - İzmir etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu şampiyonu ise Astana ekibinden Wout Poels oldu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme - İzmir etabıyla tamamlandı. Yarışın startını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

ŞAMPİYON WOUT POELS OLDU

Akdeniz'den, Ege'ye 8 gün süren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels oldu. Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi, TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu. Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan da Martinez üçüncü oldu.

SON ETABI MATTEO MALUCELLI KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son gün olan 108.7 kilometrelik Çeşme - İzmir etabını ise Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle kazandı. Finiş yine toplu halde gerçekleşirken, bariyer dibinden atak yapan Malucelli tekerlek farkıyla kazandı.