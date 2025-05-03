Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ertelendi

EuroLeague'de Panathinaikos ile oynadığı play-off serisi 5. maça kalan Anadolu Efes'in, Basketbol Süper Ligi'nde 5 Mayıs'ta Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakanın ileri tarihe alındığı açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, lacivert-beyazlı takımın THY EuroLeague'de oynayacağı müsabaka sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.