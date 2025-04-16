Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Efeler Ligi

SMS Grup Efeler Ligi Play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı,Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TVF Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta Galatasaray, ev sahipliği yaptığı ilk maçı 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray HDI Sigorta, ikinci maçı kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Seride durumun 1-1 olması halinde ise üçüncü maç, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de Galatasaray ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.