Altın madalya Yusuf Fehmi Genç'in!

Silkmede milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç, 194 kilo kaldırarak Büyükler Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.