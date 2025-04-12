Karşılaşmanın ilk setini 20-25 kaybeden ev sahibi VakıfBank 2'nci sette toparlanarak bu seti 25-19 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 3'üncü sette de 26-24'lük skorla gülen taraf VakıfBank oldu. 4'üncü sete etkili başlayan VakıfBank başından sonuna kadar önde götürdüğü bu seti de 25-20 önde tamamlayarak eşleşmede durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

ECZACIBAŞI: Boskovic, Jack, Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Stevanovic, Sebnem Simge Akoz (Libero)

SETLER: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20

SÜRE: 2 saat