Son dakika por haberi: İlkin Aydın, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe maçının ardından açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray ile Fenerbahçe takımlarının Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşmasında, sporcuların tuttuğu pankart gündem oldu.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın seremonisinde ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.

Filenin iki yanında sıralanan sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu.

Pankartta da "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı kutlu olsun" yazısı yazıyordu.

PANKARTI TUTMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

İstiklal Marşı'nın okunduğu seremonide Galatasaray'ın oyuncusu İlkin Aydın'ın pankartı tutmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan o görüntüler üzerine Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanlış anlaşıldığını söyledi.

"POLİSLERİMİZİ SEVİYORUZ"

Kastının polisler olmadığını belirten Aydın, "Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın değil size kastım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında polis rozeti görseli de kullanan Aydın, CHP'nin başlattığı boykota verdiği destekle de gündeme gelmişti.