Fenerbahçe Medicana 3-0 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana!
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 26-24, 25-22 ve x-x'lik skorlarla 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2025- 17:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025- 17:43
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.
İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe Medicana bu zaferle birlikte Kupa Voley'i müzesine götürdü.
SET SONUÇLARI:
1. SET: 26-24
2. SET: 25-22
3. SET: 28-26
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