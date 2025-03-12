Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde altın madalya mücadelesine çıktı. Finalde Çekya'yı 16-14 mağlup eden milliler, takım halinde altın madalyanın sahibi oldu.
Havalı Tabanca Trio Erkekler Milli Takımı’ndan altın madalya
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım altın madalya kazandı.
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Yayın Tarihi: 12.03.2025- 21:54