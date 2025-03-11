A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. maçında İsviçre'yi yarın Diyarbakır'da konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Diyarbakır, 26 yıl sonra milli takımın hentbol müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır valiliğine, emniyet mensuplarına, Ceylan ailesine (Ceylan Karavil Park AVM) ve Diyarbakır halkına burada göstermiş olduğu misafirperverlik ve destekler için şükranlarını sunduğunu söyledi. Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirten Çebi, biri Almanya biri de Avustralya olmak üzere iki maç yaptıklarını hatırlattı.

Çebi, ikisinden de mağlubiyetle ayrıldıklarını dile getirerek, "Şimdi Diyarbakır'da İsviçre maçımızı oynayacağız. Yeni bir teknik ekibimiz var. Kendisi daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığımız çok tecrübeli bir yol arkadaşım. Kendisi ile uzun vadeli olarak planlarımızı, projelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmaların emeklerini göreceğiz. Bizden sonraki nesillere bu çalışmaların sonuçlarını aktaracağız" dedi.

Çebi, yarın oynanacak maça değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"26 sene sonra milli takımımız Diyarbakır'da. Aslında Diyarbakır, hentbola çok aşina bir memleket. Daha önce şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın öncülüğünde burada bir hentbol takımımız vardı. O dönemden kalma bir hentbol mirası var. Bizde o mirası yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu hikayeyi burada tarih yazarak, galibiyetle ayrılarak Diyarbakır halkına bütün teşekkürlerimizi galibiyetle sunmak istiyoruz. Yarın ki maçımız halkımızın desteği çok önemli. Her branşta taraftar, ekstra bir oyuncudur. Diyarbakır halkının bizi yalnız bırakmayacağını, Ay-yıldızlı bayrağımızı desteklemek için solunu tıklım tıklım dolduracaklarına eminim. Sağ olsun valimiz, gerekli destekleri verdi."

A Milli takım başantrenörü Oliver Roy Camino ise, seyircilerden salonu doldurmalarını istediklerini söyledi. Camino, "Takımlarını sonuna kadar desteklemelerini rica ediyorum. Bizde bu sayede hentbolumuzu en iyi şekilde göstereceğiz, en iyi sonucu alacağız. Arkadaşlar 1-2 ay daha fazla hazırlanmak isterdim. Beraber sadece 3 antrenman ama çok iyi bir takıma sahip olduğumu biliyorum. Yurt dışında oynayan oyuncularım dahil bütün oyuncularımı yakından takip ediyorum. Bana bu 3 antrenmanda ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Bu performansı çok iyi bir hentbol ile başarıya taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Baran Nalbantoğlu: "Bütün Diyarbakır halkını yarın maçımıza davet ediyorum"

Oyunculardan Baran Nalbantoğlu, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Takım ve oyuncu olarak kendilerini Avrupa'da kanıtlamış bir takım. İyi kulüplerde oynayan, iyi liglerde oynayan oyunculara sahipler. Bizde elimizden geldiğince en şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Diyarbakır'da, güzel bir şehirdeyiz. Bütün Diyarbakır halkını yarın maçımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Yunus Özmusul ise ilgi ve alaka için teşekkür ettiğini kaydederek, "26 yıl sonra Diyarbakır'dayız. Şu ana kadar çok güzel bir ev sahipliği var. Zorlu bir gruptayız, ilk iki maç için puan alamadık. Ama son zamanlarda iyi hentbol oynuyoruz. Hocamızın da katkılarıyla bunu daha yukarılara çekeceğiz. Evet, bu takımlar Avrupa'da önemli bir yere sahipler. Bizde orada olmak istiyoruz. Yarın ki maçta bunlardan bir tanesi. Zor, ama imkansız değil. Biz, bunları başarmak için buradayız" ifadelerini kullandı.