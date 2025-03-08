Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş’ı 18-25, 20-25 ve 15-25’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 18-25, 20-25 ve 15-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip üst üste 5'inci galibiyetini elde etti ve toplamda 18 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar ise üst üste 3'üncü, toplamda 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

BEŞİKTAŞ: Humay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Szczurowska, Saliha Şahin, Rozanski, Merve Tanıl, Derya Güç, Dilay Özdemir, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Maglio, Sude Gümüş (L)

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Timmerman, Ayçin Akyol, Carutasu, Lazovic

SETLER: 18-25, 20-25, 15-25

SÜRE: 1 saat 11 dakika (22', 26', 23')