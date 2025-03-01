Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Erol Akbulut
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Beliz Başkır, Sude Gümüş)
Setler: 25-23, 25-13, 25-13
Süre: 76 dakika (31, 23, 22)