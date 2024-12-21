Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 5 yaralının olduğu ve Emre Yazgan'ın yoğun bakımda olduğu tedavisinin devam ettiğini belirtmişti. Bakanlık yaptığı son açıklamada ise şu ifadelere yer verdi; Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.