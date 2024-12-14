Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Aydın BB'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın BB'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDİCANA - AYDIN BB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma FBTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci, 5 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Aydın Büyükşehir Belediyespor 9. sırada girdi.