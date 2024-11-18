Mike Tyson-Jake Paul maçı için çarpıcı iddia!
Tüm dünyanın merakla beklediği Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçında dünyaca ünlü en genç ağır siklete şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaştı. Tüm sporseverlerin nefesini tutup izlediği karşılaşma, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda yapıldı. 27 yaşındaki boksör Jake Paul, rakibini maç puanıyla 78-74 mağlup etti. Sporseverlerin ilgiyle izlediği maç hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 18.11.2024- 10:01