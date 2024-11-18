Jake Paul'a oldukça sinirlenen Bellew bir başka açıklamasında ise, "Bu aptalı [Paul] durdurmalıyız! Sağlıklı, formda olan ve büyükbaba olmayan biriyle dövüşene kadar onu dinlemeyin! Paul'a yardım eden herhangi bir düzgün boksör kendine bakmalı! Bu gerçekten üzücü." ifadelerini kullandı.

Bellew ayrıca Paul'un Mike Tyson'ı bilerek nakavt etmediğini de belirtti. Bellew, "Bu aptal, ahmak çocuğu sevmiyorum ama şunu söyleyeceğim... Mike'ı orada dövmeyi bıraktı ve hayatta kalmasına izin vererek ona biraz saygı ve onur gösterdi. Orada nakavt için gitmedi, üzerinden atladı ve onu olduğu gibi bıraktı." dedi.