Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Kuzeyboru sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kuzeyboru - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzeyboru 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kuzeyboru - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEYBORU - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzeyboru - Beşiktaş maçı 16 Ekim Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

👉Kuzeyboru - Beşiktaş maçı CANLI İZLE👈