FENERBAHÇE GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 12:11