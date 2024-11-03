SMS Grup Efeler Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY HDI SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.
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