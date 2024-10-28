Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 17.30'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk beş haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 5'te 5 yaptı ve haftaya lider girdi. 5'te 5 yapan Galatasaray Daikin ise 5 hafta sonunda averajla 2. basamakta yer alıyor.