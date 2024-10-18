Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray Daikin sahasında Zeren Spor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray Daikin 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Zeren Spor'u konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY DAIKIN - ZEREN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı 18 Ekim Cuma günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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