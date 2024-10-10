38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kariyerini noktaladığını açıkladı.
İşte Nadal'ın veda ve teşekkür paylaşımı...
Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti 谢谢大家 شكرا لكم جميعا תודה לכולכם Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla Хвала свима Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024