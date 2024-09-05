Türkiye Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, toplam madalya sayısını 16'ya yükseltti ve en iyi performansına imza attı. Daha önce Tokyo 2020'de 15 madalya alan Türkiye, oyunların bitmesine 3 gün kala bu sayıyı geride bıraktı İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2024- 19:06