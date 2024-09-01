İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden koşuldu.

Damalı bayrağı 1.14.40'lık derecesiyle Leclerc, ilk sırada geçti. Monakolu pilot, bu sezon ikinci kez podyumun en üstünde yer aldı. Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) liderin 2.66 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. McLaren'den Lando Norris ise liderin 6.15 saniye sonra finiş çizgisine ulaştı.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Leclerc'in yanı sıra Lando Norris ve Lewis Hamilton ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 13-15 Eylül'de koşulacak.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 303

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 241

3. Charles Leclerc (Monako): 217

4. Oscar Piastri (Avustralya): 197

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

TAKIMLAR

1. Red Bull: 446

2. McLaren: 438

3. Ferrari: 407

4. Mercedes: 292

5. Aston Martin: 74