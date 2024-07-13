Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Martin Atanasov ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

1996 doğumlu oyuncu, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobrudzha 07 ekibinde başladı ve daha sonra VfB Friedrichshafen, Chaumont Volley-Ball 52, Ziraat Bankkart ve Lokomotiv Novosibirsk'ta forma giydi.

Kulüp kariyerinde 3 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi, 2 Türkiye Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 1 Bulgaristan Süper Kupa ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Bulgar voleybolcu, birçok kez de en iyi smaçör seçildi.