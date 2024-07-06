Kırkpınar güreşlerinde ilk tur müsabakaları sona erdi!

Edirne'de süren 663'üncü kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan ilk tur müsabakaları ile devam ediyor. Baş kategorisinde güreşmeye hak kazanan 40 başpehlivandan 16'sı, ilk tur karşılaşmaları için çayıra çıktı. İşte haberin detayları...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 16:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024- 16:10