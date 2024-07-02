3. Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası 3 Temmuz'da düzenlenecek

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, Yeşilay'ın "bağımsız gençlik kültürü" oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalar arasında önemli bir yer tutuyor. Turnuva, gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma becerilerini pekiştirirken, bağımlılıklar konusunda da güçlü bir farkındalık yaratıyor.

2023 yılının Kasım ayında başvuruları başlayan ve Nisan 2024'ten bu yana şampiyonalar ve bölge finalleriyle devam eden turnuvaya Türkiye genelinden 541 liseden 7 bini aşkın öğrenci katıldı. Turnuva şu dört aşamadan oluşuyor: tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye finali.

Turnuvada klasik formattan farklı olarak parlamenter sistem esas alınıyor, yani hitabet değil argümanın içeriği değerlendiriliyor, dolayısıyla daha iyi argüman bulan ve konuya daha hakim olan öğrenciler puan toplayabiliyor.

Finalde 160 öğrenci şampiyonluk için fikirlerini savunacak.

3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Erkek Lisesinde başlayan ve Sepetçiler Kasrı'nda devam eden finalde, 160 öğrenci şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederek tezlerini savunacaklar. Ayrıca 48 öğretmen de danışman olarak yer alacak.

Final Programı:

YEŞİLAY HAKKINDA

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir.