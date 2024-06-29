Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Erkekler Milletler Ligi yarı final

Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Slovenya ve Japonya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Slovenya ile Japonya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Slovenya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Japonya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Slovenya - Japonya MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE