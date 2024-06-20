A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında Arjantin'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin setleri 17-25, 18-25 ve 20-25 sonuçlandı.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliği yaptığı üçüncü haftada yarın TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
SALON: Stožice Arena
HAKEMLER: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Juraj Mokry (Slovakya)
TÜRKİYE: Arda, Efe Mandıracı, Bedirhan, Adis, Mirza, Samet, Volkan (L) (Kaan, Vahit Emre, Murat, Yasin, Beytullah)
ARJANTİN: Conte, Bruno, Lima B., Palonsky, Zerba, De Cecco, Danani (L) (Franchi)
SETLER: 17-25, 18-25, 20-25
SÜRE: 68 dakika