A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 3. haftanın ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. VNL'de 15. sırada yer alan Filenin Efeleri, kritik karşılaşmada mutlak galibiyet için yarışacak. Peki Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nde 3. haftanın ilk mücadelesini Bulgaristan'a verecek. Ligde 1 galibiyet ve 8 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, 15. sırada yer alıyor. Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek. Peki Bulgaristan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BULGARİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Türkiye maçı 18 Haziran Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran Perşembe günü Arjantin, 21 Haziran Cuma günü Sırbistan ve 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Ligde 1 galibiyet ve 8 yenilgi sonucunda 5 puan toplayan Türkiye, 15. sırada yer alıyor. Son sıradaki galibiyeti bulunmayan İran'ın 3 puan önünde yer alan milli takım, gelecek sene VNL'de yer almak için son hafta maçlarında istediği sonuçları almaya çalışacak. Bulgaristan ise Türkiye'nin bir basamak üstünde 14. sırada bulunuyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışan milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar