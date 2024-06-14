TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? | Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Üçüncü turda oynanacak müsabakalarda dördüncü maç Brezilya ile oynanacak. Filenin Sultanları parkede Brezilya'yı devirmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki son maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta kazanarak tamamlamak ve ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Brezilya maçı 16 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)