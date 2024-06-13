Dominik Cumhuriyeti - Türkiye CANLI İZLE

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının 2. maçında Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu etabı namağlup tamamlama hedefinde. Çekişmeli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2024- 15:50