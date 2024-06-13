A Milli Voleybol Takımı, üçüncü etabındaki ikinci maçında Dominik ile karşı karşıya geliyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
DOMINIK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)
ASpor CANLI YAYIN