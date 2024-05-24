Türkiye İş Bankası ile "Antrenörün Gözünden Olimpik Yol"

Türkiye İş Bankası'nın desteklediği ve spora olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdiği "Antrenörün Gözünden Olimpik Yol" video serisinin üçüncü bölümünde, Efrahim Kahraman ile Güreş branşı ele alınıyor. Türkiye İş Bankası'nın sporu ve sporcuyu destekleme misyonu çerçevesinde hazırlanan bu video serisi, genç sporculara ilham vermek ve onları olimpik başarıya ulaştıracak bilgilerle donatmak amacı taşıyor. Sporun ve sporcunun yanında yer alan Türkiye İş Bankası, bu video serisi ile spor bilincini artırmayı ve genç nesilleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024- 09:39