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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları 2024 | 19 Mayıs mesajları resimli, kısa, uzun ve farklı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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