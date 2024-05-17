Formula 1'de heyecan Imola'da devam edecek!

Formula 1'de heyecan Imola'da devam edecek!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. Ferrari'nin anavatanında olan yarış için beklentileri büyük. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 10:42