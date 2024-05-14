VakıfBank'tan yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak sporcu için "Marina, VakıfBank ailesine hoş geldin. Yeni sezonda birlikte çalışıp büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.
Markova, geçen sezonun ilk yarısında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giymişti. Rus oyuncu, sezonun kalan bölümünde ise İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibinde görev almıştı.
👑𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚, welcome to VakıfBank Family 💛🖤#ForMore #VolleyBall pic.twitter.com/8hz5tZ2smu— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) May 14, 2024