Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımına dev takviye!

Türkiye'de ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olmuştu.
Alexia, 2021/2022 sezonunda ise kiralık olarak Galatasaray forması giydi.
2022/2023 ve 2023/2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, burada 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan oyuncu Türk Milli Takımı'nda mücadele giyecek.
Yeniden hoş geldin Alexia Carutasu! 💛❤️ ✍️ Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, eski oyuncularımızdan Alexia Carutasu ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 🔗 https://t.co/w8LsUps2QA pic.twitter.com/8r9lI6kTbS— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) May 13, 2024