Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. İki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı salon yer alıyor. Peki; Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Vodafone Sultanlar Ligi final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI DYNAVIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.