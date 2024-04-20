Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Ernest Muçi ve 67'nci dakikada Jackson Muleka attı.

Sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 5 maçlık aranın ardından galip geldi. Son olarak 28 Şubat'ta Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra oynadığı Galatasaray, Gaziantep FK ile Antalyaspor maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılırken; Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında berabere kaldı.

2'NCİ SERDAR TOPRAKTEPE DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılığının ardından bu sezon ikinci kez göreve getirilen Serdar Topraktepe, galibiyetle başladı. 47 yaşındaki teknik adam, Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından da takımın başına getirilmiş ve 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşamıştı. Topraktepe yönetiminde 4 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 9 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

MULEKA LİGDE 5 AY SONRA GOLLE BULUŞTU

Bu sezon genellikle sağ kanat veya sol kanatta şans bulan Jackson Muleka, MKE Ankaragücü karşısında santrfor bölgesinde görev yaptı. Bu maçta takımının ikinci golünü atan Muleka, Süper Lig'de 5 ay sonra gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu ligdeki son golünü 12 Kasım'da Başakşehir ile oynanan maçta atmıştı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 51 YAPTI

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 51 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, ligin 4'üncü sırasında yer alıyor.

KUPADA RAKİP YİNE ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, hafta içi rakibiyle bu kez Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaşacak. Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı Başkent ekibinin ev sahipliğinde 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak. 7 Mayıs Salı günü Beşiktaş'ın sahasındaki rövanş maçı saat 20.30'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SERİSİ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA SONA ERDİ

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta yenilmeyen MKE Ankaragücü'nün bu serisi Beşiktaş karşısında son buldu. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu maç öncesinde Başakşehir ve Gaziantep FK'yı mağlup eden Başkent ekibi, Antalyaspor'la ise berabere kalmıştı. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü, 33 maç sonunda topladığı 37 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.